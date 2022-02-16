İlaç firmasının genel müdür genç kadın bu notu bırakarak 23. kattan atlayarak intihar etti

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi’ndeki iş merkezleri olan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 yıl boyunca bir medikal firmasında genel müdürlük yapan 28 yaşındaki B.H, iddiaya göre, bunalıma girerek antidepresan ilaçları kullanmaya başladı.