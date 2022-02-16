İlaç firmasının genel müdür genç kadın bu notu bırakarak 23. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş’ta bir medikal firmasında genel müdürlük yapan 28 yaşındaki B.H “yoruldum” yazılı bir not bıraktıktan sonra çalıştığı binanın 23. katından atlayarak intihar etti. Genç kadının intihardan önce 25 adet antidepresan hap içtiği ortaya çıktı.
Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi’ndeki iş merkezleri olan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 yıl boyunca bir medikal firmasında genel müdürlük yapan 28 yaşındaki B.H, iddiaya göre, bunalıma girerek antidepresan ilaçları kullanmaya başladı.
Hamamcı, önceki gün akşam saatlerinde çalıştığı firmada olduğu esnada yeşil reçeteyle satılan 25 adet antidepresan hap içti.
'İnsanlarla uğraşmaktan çok yoruldum' notu: “Hap aldım ama ölmedim. Yukarısı açıksa oraya çıkacağım ve atlayacağım, cesedimi aşağı bulabilirsiniz”, “insanlarla uğraşmaktan çok yoruldum” yazılı notlar bırakan kadın bulunduğu binanın 23. katına çıktı.
Buradan kendini boşluğa bırakan genç kadın, zemine düşerek feci şekilde can verdi. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.