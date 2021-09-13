İktidarla arasına mesafe koyan gazeteciler

Berat Albayrak çekip gitti ama bir türlü kendini kurtaramadı. Gittiği günden bu yana, fonlu fonsuz medya Albayrak'ın peşinde. "Berat Albayrak nerede?" sorusunu dillerinden, kalemlerinden hiç düşürmediler.

Berat Albayrak'ı kâh Erdoğan sonrası Cumhurbaşkanı adayı yapıyorlar, kâh yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na uygun görüyorlar. Şimdi de 23 Eylül tarihini kendilerine "dönüş bileti" olarak bellemişler. Trabzonspor-Galatasaray maçında Berat Albayrak görüldü diye, "Aha bulduk" diye "23 Eylül fimi"nin fragmanını izletiyorlar.

Fehmi Koru, "Sorusu bol bir siyasi yazı yazdım: Şifreyi çözmek okuyana kalsın…" yazısıyla başı çekiyor:

" (...) Son zamanlarda benimsenen bazı yöntemlerin, görevinden aniden affını isteyen ve af talebi kabul edilen eski hazine ve maliye bakanının politikalarına dönüş olduğunu, 23 Eylül’de bekledikleri gibi bir karar Merkez Bankası’ndan çıkarsa, bunun yeniden ve bütünüyle eski politikalara dönüş olacağını yazıp söylüyorlar. Zaten eski bakan da dün Trabzon’da oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçını tribündeki özel locada çocuklarıyla izlemiş. Aylar sonra halk içinde verdiği ilk görüntü bu. Politikalarına tam anlamıyla yeniden dönülecekse belki kendisi de görevine iade edilir, neden olmasın?"

Fehmi Koru, Trabzonspor-Galatasaray maçında görüldü diye, Berat Albayrak'a dönüş yolunu açıyor. Albayrak o maça gitmemiş olsa, kimsenin aklına göreve iadesi gelmeyecekti herhalde. Evinde otursa, hatta ev hapsine mahkûm edilse, Berat Bey kimsenin aklına gelmeyecek.

Peki...

Böyle bir ihtimal var mı?

Berat Albayrak tekrar Hazine'nin başına geçecek mi?

Yoksa bekleyip, Erdoğan'ın koltuğuna mı oynayacak?

Fehmi Koru, "Şifreyi çözmek okuyana kalsın" diyor ya...

Hadi hep birlikte şifre çözülmeye koyulalım.



