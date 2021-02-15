İkranur Tirsi'yi amcası neden öldürdü itiraf etti! Müge Anlı halayı canlıya çıkarmış
GİRESUN'da öldürülen 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin katili amcası Sinan Tirsi çıktı. 14 yaşındaki katil amcaya ablası Ayşe Sevda Tirsi de yardım etmiş. Abla ve kardeş İkranur kaybolduğunda Müge Anlı'nın canlı yayınına da çıkmışlar. Amca cinayet sebebini de anlattı...
GİRESUN'u ayağa kaldıran 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yle ilgili olay 8 ay önce yaşanmıştı. Evinin önünde oynarken kaybolan İkranur Tirsi'nin 3 gün sonra derede cesedi bulunmuştu. Bugün İkranur Tirsi olayında şoke eden bir son dakika gelişmesi yaşandı. İkranur'un katilinin öz amcası olduğu, halasının da ona yardım ettiği ortaya çıktı. Cuma günü gözaltına alınan 14 yaşındaki amca Sinan Tirsi cinayeti itiraf ederken, cinayet sebebini de açıkladı... Hem amca hem de hala 8 ay önce İkranur kaybolunca Müge Anlı'nın canlı yayınına katılmışlardı... Halanın olaya ilişkin paylaşımları ise şaşkınlık verici. İşte İkranur olayında yaşananlar:
8 ay önce Giresun'un Bulancak ilçesinde 7 yaşındaki İkranur Tirsi babaannesinin evinin önünde oynarken kayıplara karışmıştı. Küçük kız akşam eve gelmeyince ailesi onu dağ tepe aramış ama bulamamıştı. Olaya jandarma da dahil olunca dronlar ve köpeklerle birlikte çok geniş bir bölge taranmıştı. İkranur Tirsi 68 saat sonra bir dere yatağında ölü olarak bulunmuştu.
İlk otopsi sonuçları İkranur Tirsi'nin boğulmaya bağlı olarak öldüğü yönündeydi. Ancak küçük kız derede boğulmamıştı. Cesedinin bulunduğu yeri babası iki jandarmayla birlikte ilk gün kontrol etmişti. Aynı yeri İkranur'u arayan çok sayıda kişi de gözden geçirmişti. Bulgular İkranur Tirsi'nin başka bir yerde boğularak öldürülüp dereye atıldığı yönündeydi. Katil zanlısı jandarma tüm köyü tutup evleri tek tek aramaya karar verince cesedi gizlice getirip dereye atmıştı.
Katil en yakınları çıktı
İkranur'un babası ilk günden itibaren verdiği ifadelerde hiç bir düşmanları olmadığı için İkranur'u kimin neden öldürmüş olabileceğini bilmiyordu. Baba, herkesin şüpheli olduğunu ve katilin aralarında olduğunu söylemişti. Dediği gibi de çıktı. İkranur'un katili öz amcası Sinan Tirsi çıktı. Öz halası Ayşe Sevda Tirsi de işin içindeydi.