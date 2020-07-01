İkranur Tirsi neden öldü ön otopsi raporu açıklandı! Dün cesedi bulunmuştu
GİRESUN ilinin bir köyünde yaşayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin dün cesedi bulunmuştu. İkranur'un ölüm sebebini belirleyen ön otopsi sonucu çıktı.
Giresun’un Bulancak ilçesi İcilli köyünde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi arama çalışmalarından dün acı haber gelmişti. Küçük kızın cansız bedeni evine 4 kilometre uzaklıktaki Adaköy Deresi'nin kenarında bulundu. Küçük kızın cesedi ölüm sebebini belirlemek için adli tıp morguna kaldırıldı. Peki otopsiden ne çıktı? İşte İkranur'la ilgili son bilgiler:
Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran cumartesi günü kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi, arama çalışmalarının 4. gününde bu şekilde bulundu. Cesedi evine 4 km ötede bir derenin kenarındaydı. Küçük kızın cesedi otopsi için buradan alınarak Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ön otopsi sonucu açıklandı : 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin derede düşerek ölmüş olma ihtimali vardı. Ancak ön otopsideki ilk tespitlere göre, İkranur’un ölümünde travmatik bir bulguya rastlanılmadı.
Detaylı otopsi yapıldı : İkranur’un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Küçük kız için burada 2.5 saat süren detaylı bir otopsi yapıldı. Bu otopsinin sonucu henüz açıklanmadı.