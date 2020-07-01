İkranur Tirsi neden öldü ön otopsi raporu açıklandı! Dün cesedi bulunmuştu

Detaylı otopsi yapıldı : İkranur’un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Küçük kız için burada 2.5 saat süren detaylı bir otopsi yapıldı. Bu otopsinin sonucu henüz açıklanmadı.