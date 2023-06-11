İkitelli Organize Sanayi'de büyük yangın söndürülemiyor! Mahsur kalan 8 Afgan işçi kurtarıldı
İSTANBUL İkitelli Organize sanayi bölgesinde fabrikaların bulunduğu 4 katlı bir binanın çatı katında dün saat 18:00 sularında başlayan yangın sabahın ilk ışıklarına kadar söndürülemedi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikanın çatı katında mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan kurtarıldı.
İkitelli Organize sanayi bölgesinde fabrikaların bulunduğu 4 katlı bir binanın çatı katında dün saat 18:00 sıralarında yangın çıktı. Plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği çatı katındaki yangın kısa sürede binanın alt katlarına sirayet etti.
Çatı katında mahsur kalan 8 Afgan uyruklu çalışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kırtasiye fabrikası, bavul üretim fabrikası, halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu her katının 5000 metrekare olduğu öğrenilen binada yangın söndürme çalışmaları 15 saattir sürüyor.
Yangına 56 itfaiye aracı, 165 personel müdahale ederken, İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) destek verildi.