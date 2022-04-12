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İkisinden de haber alınamıyordu! Korkunç halde bulundular

İkisinden de haber alınamıyordu! Korkunç halde bulundular

IĞDIR'ın Halfeli beldesinde iki kişi, kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu.

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Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler, belde kırsalındaki Yaşar Karadağ'a ait tarım arazisinde silahla vurulmuş iki erkek cesedi buldu.

Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Karadağ ile Araslı'ya ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesi yaptığı bölgede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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