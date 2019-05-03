İkinici Kerimcan Durmaz vakası! Fenerbahçeli yıldızın da skandal görüntüleri ortaya çıktı
Kerimcan Durmaz uçakta yayınladığı skandal görüntüler sonrası konuşulmaya devam ederken bir skandal da Fenerbahçe forması giyen Kalinic'ten geldi.
Kerimcan Durmaz'ın uygunsuz görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bir skandal da Fenerbahçeli yıldız patlattı..Fenerbahçe BEKO'nun Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic'in adı internette yayılan özel bir videosu ile gündeme geldi.
Bir kadın ile müstehcen anları internette yayılan Kalinic'in özel bir video uygulamasıyla görüntülü olarak konuştuğu görülüyor. Fenerbahçe Beko'da forma giyen Kalinic, konu ile ilgili açıklama yaptı. Nikola Kalinic, Eurohoops'a yaptığı açıklamada olayla ilgili şunları ifade etti:
"Benim iznim olmadan ve bilinçli olarak bana zarar vermek için bazı görüntüler piyasaya sunuldu. Tamamen uygunsuz olan bu görüntüler buna rağmen mahremiyetim ve o dönem ki kız arkadaşımla ilgili görüntülerdi.
Bu görüntüler ortaya çıktığı için berbat hissediyorum. Bu durum onlara sıkıntı verdiyse ailem, kulübüm, antrenörlerim, takım arkadaşlarım ve sevenlerimden her birinden özür dilemek istiyorum.