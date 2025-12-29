İkinci test temiz çıktı mı? Sadettin Saran'a ilişkin Başsavcılık açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Saran'la ilgili basında yer alan ''özel laboratuvar sonucu temiz çıktı'' iddialarına yanıt verdi. Yapılan açıklamada, soruşturma dosyasında herhangi bir özel laboratuvara ait raporun bulunmadığı vurgulanırken, yalnızca Adli Tıp Kurumu tarafından geçekleştirilen incelemenin esas alındığı ifade edildi. Peki Saran'ın ikinci test sonucu ne çıktı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında ''özel laboratuvar testleri temiz çıktı'' yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Başsavcılık, soruşturma dosyasında herhangi bir özel ya da taraf bilirkişiye ait raporun yer almadığını bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan 2025/265190 sayılı soruşturması kapsamında;
TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma,
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan şüpheli Saadettin SARAN hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin "özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır.