İkinci Palu vakası Burdur'da çıktı! Müge Anlı ifşa etti enişte kayın biradere tecavüz etti
TÜRKİYE ikinci Palu vakası denilen Müge Anlı Tatlı Sert'teki olayı konuşuyor. Abdurrahman Çığ eniştesi İsa Akman'ın tecavüzüne uğrayıp çıplak resimleri çekilen kişi... İşte olayın detayları:
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yıllarca eniştesi tarafından istismar edilen Abdurrahman Çığ'ın yaşadıkları tüyleri diken diken etti. İddialara göre, ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından maddi ve manevi anlamda istismar gören Abdurrahman Çığ, bir ormanda tecavüze uğradı. İstismar, işkence ve dolandırma iddialarının bulunduğu olay, Türkiye’nin konuştuğu Palu Ailesi’ni hatırlattı. Akılalmaz olaylar zincirinde flaş bir gelişmesi yaşandı. Abdurrahman Çığ'a yapılan şantajın görüntüleri ortaya çıktı.
Yukardaki fotoğrafta görmüş olduğunuz kişi Burdur'da yaşamını sürdüren baş mağdur Abdurrahman Çığ ve yanındaki de ablası Sevgi Çığ. Abdurrahman 40 yaşında evlenip yuvasını kurmak isteyen biri. Yanında oturan ablası Sevgi Çığ'ın eşi İsa Akman işte noktada olaya dahil oluyor ve şoke eden olaylar zinciri başlıyor.
Enişte İsa Akman, Abdurrahman'a kısmetinin bağlandığını söyleyip Afyon'da bir hocaya götürmüş. Burada üflenip okunduktan sonra kısmetinin açıldığına inandırılmış ve 3 bin TL ödeme yapmış. Sadece Abdurrahman'ı değil, eşini ve çocuklarını da farklı illerdeki hocalara götürüyormuş. Eşi neden götürdüğünü de bilmediğini söylüyor.
Bu süreçte eniştesi İsa, Abdurrahman'a evlendireceğini söyleyip sürekli kredi çektirmiş. Parça parça tam 500 bin TL'lik senet imzalatmış. Bir gün Antalya'da eniştesi Suriyeli bir kadınla tanıştırmış ve köyde bir süre kalmışlar. Daha sonra Abdurrahman'ın ailesi kadını istememiş. O da geri dönmüş. Tabii yine bu arada 10 bin TL kredi çektirmiş.