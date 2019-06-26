İkinci kattan düşen bebeği havada böyle yakaladı

Tam düşerken tuttum: Küçük Dora'yı havada yakalayan Feuzi Zabaat, "Çocuk tam düşerken, tuttum. Allah rızası için gerekeni yaptım" derken Dora'nın babası ise çocuğunu kurtaran Feuzi Zabaat'a teşekkür etti. Görgü tanığı İzzet Bayır, "Yukarıdan aşağı doğru iniyordum. Arkadaşın yukarı doğru baktığını gördüm. Kız aşağıya düşecekti. Arkadaşımız çocuğu havada yakalayarak, ailesine geri kavuşturdu" dedi.