İkinci eş alın diyen GATA'daki Dr. Ali Edizer'den olay twitler! Menzil tarikatı üyesi
"Karınızı aldatacağınıza ikinci eş alın" diyen GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer gündeme oturdu. Sosyal medyadaki hesapları skandalla dolu olan Ali Edizer, 'çıtır cariye' ve Mesut Yılmaz rezaleti ile de tepki çekti. Menzil tarikatına üye olan Ali Edizer'in paylaşımlarına bakın...
Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesabından erkeklere "ikinci eş alın" tavsiyesinde bulunup Medeni Kanun'u eleştirince ortalık karıştı. Menzil tarikatı mensubu olduğunu gizlemeyen ve açıktan laiklik karşıtı paylaşımlar yapan Dr. Ali Edizer'in, yoğun bakımda tedavi gören eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkındaki iğrenç paylaşımı da dikkat çekti. Gelen tepkiler üzerine Ali Edizer, kendisini eleştirenleri "gavur" ilan etmekten de çekinmedi. Edizer'in skandal sözlerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tepki gösterdi.
Dr. Ali Edizer'in erkeklerin aldatma yerine ikinci eşi alabileceklerini buna İslam dininin ruhsat verdiğini söyledi. "Boşamayın, ikincisini alın" dediği videodaki sözleri şöyle: "Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor? Koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz? Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz ama bizi bacılara mahcup etmeyin."
Kendisini eleştirenleri 'gavur' ilan etti
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in bu sözleri sosyal medyayı karıştırırken, Edizer sosyal medya hesabından kendisini eleştirenleri "gavur" ilan etti. Edizer, "İslâm ne diyorsa o. İçerideki veya dışarıdaki gâvur güruhunun çıkardığı gürültünün sinek vızıltısı kadar kıymeti yok" paylaşımı yaptı.
İmza attığı skandalı örtmek için paylaşımlarına devam eden Ali Edizer, kendisine saldırılmasının nedeninin Azerbaycan'ın Ermenistan'a ağır darbeler vurması olduğunu, bundan rahatsız olanların kendisine saldırdığını iddia ediyor.