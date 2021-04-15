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İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası! Zirve Volkswagen'in oldu

İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası! Zirve Volkswagen'in oldu

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markaları martta önceki aya göre değişmeyerek sırasıyla Volkswagen, Renault ve Ford oldu.

İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası! Zirve Volkswagen'in oldu

Mart ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 182 bin 731 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen Şubat ayına göre yüzde 48 artış yaşandı. 

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İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası! Zirve Volkswagen'in oldu

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 seviyesinde kayıtlara geçti.

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İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası! Zirve Volkswagen'in oldu

Bu yılın mart ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 655 satışla Volkswagen oldu. 

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İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası! Zirve Volkswagen'in oldu

Renault, 23 bin 953 satışla ikinci oldu.

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