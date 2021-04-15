İkinci elde en çok satılan 10 otomobil markası! Zirve Volkswagen'in oldu
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markaları martta önceki aya göre değişmeyerek sırasıyla Volkswagen, Renault ve Ford oldu.
Mart ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 182 bin 731 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen Şubat ayına göre yüzde 48 artış yaşandı.
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INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 seviyesinde kayıtlara geçti.
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Bu yılın mart ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 655 satışla Volkswagen oldu.
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Renault, 23 bin 953 satışla ikinci oldu.
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