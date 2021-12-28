İkinci el otomobilde yüzde 50 indirim için dikkat! Tarih verdi

Bir ay sonra yüzde 50 düşecek!

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “2022 hem sıfır hem de ikinci el arabalar için daha hareketli, fiyatların bugünküne göre daha makul seyrettiği bir yıl olacak. Döviz kurunun da gerilemesiyle 1 ay sonra ikinci el araba fiyatlarında yüzde 50’lik bir düşüş öngörüyoruz” dedi.