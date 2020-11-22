İkinci el otomobilde yeni beklenti yüzde 15! İşte araba almak için en doğru zaman
Dolardaki düşüş ve faiz oranlarındaki yükseliş ikinci el otomotiv piyasasında dengeleri değiştiriyor. Cep yakan ikinci el otomobil piyasasında yeni indirim beklentisi yüzde 15 seviyelerinde. Otomotiv sektörü temsilcileri araba almak için en doğru zamanı açıkladı.
Türkiye otomobil satışlarında tam anlamıyla tarihi günler yaşıyor. Pazarda dengelerin sürekli değiştiği, tahminlerin yanılıp, hedeflerin yenilendiği piyasada fiyatlar büyük çaplı dalgalanmalar gösteriyor.
Avrupa ve ülkemizde tesislerin durma noktasına geldiği yılın ilk çeyreğinde, ülkemizde tüketici taleplerinde patlama yaşanırken, sıfır kilometre otomobil satışları rekor kırdı. Avrupa daralırken ülkemizde satışlar yüzde 78.1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.
İkinci elde fiyatlar uçtu
Sıfır kilometre otomobil satışlarıyla birlikte, ikinci elde de büyük bir talep yaşanıp, fiyatlar aşırı yükselişe geçti. Ağustos ayındaki ÖTV matrah artış ve düzenlemesi, ardından döviz kurlarındaki yükseliş sıfır kilometre fiyatlarını yukarıya çekince, ikinci elde fiyatlar uçtu.
Merkez Bankası faiz kararı piyasada hissediliyor
Ancak son yapılan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) açıklamalarından sonra, döviz kurlarında yüzde 10'lara varan düşüş ve ekonomik göstergelerdeki iyileştirmeler etkisini otomobil piyasasında da hissettirmeye başladı.