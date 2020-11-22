İkinci el otomobilde yeni beklenti yüzde 15! İşte araba almak için en doğru zaman

Merkez Bankası faiz kararı piyasada hissediliyor

Ancak son yapılan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) açıklamalarından sonra, döviz kurlarında yüzde 10'lara varan düşüş ve ekonomik göstergelerdeki iyileştirmeler etkisini otomobil piyasasında da hissettirmeye başladı.