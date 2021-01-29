İkinci el otomobil satışlarında rekor düşüş! Fiyatlara yansıdı 20 bin TL düştü
Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl fiyatların da talebin de tavan yaptığı ikinci el araç sektöründe işler çok değişti. 2. el otomobil satışları bıçak gibi kesilirken, son 4 yılın rekor düşüşü gerçekleşti.
2. el otomobil fiyatları geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını ve artan dolar kuru baskısıyla son 5 yılın zirvesine çıktı. Salgının bir miktar kontrol altına alınmasıyla birlikte üretimlerin başlaması, kurdaki düşüş derken fiyatlar yeniden aşağı geldi. Fiyatlar düşmesine rağmen 2. el araç satışları bıçak gibi kesildi. Son 4 yılın en kötü düşüşünü kaydeden satışlar sonrası fiyatlar da hızla gerilemeye başladı.
Modeline göre yüzde 10 ile 15 arasında fiyatlarda gerileme kaydedilirken sektör temsilcileri ise; alım için doğru zaman olduğuna işaret ederek, fiyatların yeniden toparlanmaya başlayacağı takvim için haziran ayını işaret ediyor.
Ancak ikinci el araç tarafında ortaya çıkan bu rüzgar tersine döndü. Özellikle fiyatlarda ortaya çıkan köpükle de birlikte sektörde durağanlık yaşanmaya başladı.
Rekor düşüş yaşandı
Bıçak gibi kesilen talepler satış rakamlarına da çok açık bir şekilde yansıdı. İkinci el araç pazarında 2020 yılı ekim ayında başlayan düşüş geçtiğimiz ay rekor düzeylere yükseldi. 2020 aralık ayında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 53'ün üzerinde kayıp yaşandı.