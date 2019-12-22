İkinci el otomobil fiyatlarında son fırsatlar! İşte en ucuz ve hızlı satılan modeller
Kısa süre içerisinde bir araba almak isteyen ancak çok fazla bütçesi olmayanlar ikinci el araçları araştırıyor. Piyasadaki en düşük fiyata satılan sahibinden ikinci el araç modelleri. İşte ikinci el en ucuz ve hızlı satılan otomobil modelleri....
Piyasadaki en düşük fiyata satılan sahibinden ikinci el araç modellerini bir araya getirdik. Düşük bütçeli araçlar, öğrencilerin ve acemi şoförlerin bir numaralı tercihleri arasında yerini almaya devam ediyor. Günümüzdeki araç fiyatları, parça ve bakım masrafları göz önünde bulundurulduğunda, araca ihtiyacı olan fakat yüksek paralar ödemek istemeyen kullanıcılar, yaşı yüksek araçları tercih ederek tabiri caizse ayağını yerden kesmek için aldım dediği modelleri tercih ediyor.
ÖĞRENCİLER VE ACEMİ ŞOFÖRLER TERCİH EDİYOR!
Söz konusu bu araçlar kullanıcılarına yeni model araçlara nazaran kaza durumu yaşansa dahi ciddi büyük değer kayıpları yaşatmazken tamir masrafları tarafında da kullanıcısının cebini yormuyor. Bu nedenden ötürüdür ki aşağıdaki listede yer alan araçları başta öğrenciler olmak üzere yeni araç kullanmayı öğrenecek kişiler tercih ediyor.
PİYASADA ÇOK HIZLI SATILIYOR!
Yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü tercih edilen araçlar piyasada düşük bütçe avantajı ile birlikte hızlıca alım satım yapılabiliyor. Bu araçları geçici bir dönem için satın alan kullanıcılar öğrencilikleri bittiğinde ve ya araç kullanmayı öğrendiklerinden yeni araç satın almak için araçlarını satışa çıkarıyorlar.
Buna ek olarak kısa süreli bir ihtiyacını karşılamak için de tercih edilen bu araçlar, kullanıldıktan sonra yeniden satış için piyasaya sürülüyor. Piyasadaki en düşük fiyata satılan sahibinden ikinci el araç modelleri;