İkinci el otomobil alacaklara hayati tüyolar! 2021'de fiyatlar artacak mı düşecek mi?
2020 yılına 2. el otomobil fiyatlarındaki yüzde 60'a varan artış damga vurdu. Bazı modellerde ikinci el otomobiller sıfırının fiyatını geçti. Yeni yılda ikinci el otomobil fiyatları geriliyor. 2021 yılında 2. el otomobil piyasasında neler bekleniyor? Sektör yöneticilerinden ikinci el araç alacaklara hayati tüyolar geldi.
Sıfır otomobil üretiminin korona salgını nedeniyle kesintiye uğramasıyla ikinci el fiyatları uçuşa geçmişti. 2020 yılının sonuna doğru kısmen çözülen sıfır otomobil tedariği ve markaların kampanyaları fiyatları durağanlaştırdı. Peki 2021 yılında kullanılmış otomobil pazarı ve otomobil fiyatları nasıl olacak? İşte piyasa uzmanlarından ikinci el fiyatlarıyla ilgili önemli tüyolar...
‘2021 yılı için bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor’ diyen Indicata Satış Direktörü Aslı Göker, şu öngörülerde bulundu:
- Son 10 yılın ortalamasına baktığımızda yıllık satış hacminin ortalama yüzde 19'u yılın ilk çeyreğinde gerçekleştiğini görüyoruz. Normal bir dönemde olsaydık yeni araç pazarındaki bu durum sebebiyle ikinci el pazarının canlı geçeceğini söyleyebilirdik.
- Ama sektörün gidişatını belirleyecek diğer önemli etken olan Covid-19 salgınının aşı ve yarı zamanlı kısıtlamalarla yılın ikinci çeyreğinden itibaren kontrol altına kısmen alınabileceğini düşünüyorum.
- Bu nedenle yılın birinci çeyreğinde genel olarak otomotiv pazarının düşük seyredeceğini, fiyatlarda da çok büyük bir yükseliş görmeyeceğimizi düşünüyorum.