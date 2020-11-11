İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Satışlar da fiyatlar da artıyor
İkinci el online pazarda aralık 2019'da 50 bin TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, bu yılın ekim ayında yaklaşık 76 bin 550 TL'ye yükseldi.
İkinci el online pazarda satışlar da, fiyatlar da yükselmeye devam ediyor. Bu yılın 10 ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 801 bin 293 adetlik satış yapıldı.
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Online otomotiv pazarındaki yüzde 53,1'lik artış baz alındığında, Aralık 2019'da 50 bin TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, bu yılın ekim ayında yaklaşık 76 bin 550 TL'ye yükseldi.
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Ekim ayında satılan araçların yüzde 25'ini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 45'ini de 5-10 yaşındaki araçlar oluşturdu.
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