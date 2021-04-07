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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Hareketlilik başladı fiyatlar artacak

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Hareketlilik başladı fiyatlar artacak

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ikinci el otomobil alım satımında hareketlilik başladı. Galericiler, araç almak isteyenler için tam zamanı olduğunu söyledi. Birkaç ay sonra fiyatların artmasının beklendiği bildirildi.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Hareketlilik başladı fiyatlar artacak

​Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisi, üretime ara verdi. Bu durum sıfır ve ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi, artan taleple ikinci el otomobiller zamlandı. Bir süre önce ise sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü, ikinci el piyasasında fiyatların düştüğü görüldü. 

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Hareketlilik başladı fiyatlar artacak

Ancak bugünlerde havaların ısınma sürecine girmesi, dünyada otomotiv sektörünü vuran mikroçip tedarik sorunu nedeniyle sıfır araç üretiminin sekteye uğraması, ikinci el piyasasını hareketlendiriyor.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Hareketlilik başladı fiyatlar artacak

Firma sahibi Egemen Kurtçu (38), "Otomobilde hızlı bir döneme girdik. Piyasa oldukça canlandı. Dünyada sıfır araçtaki çip krizi de ikinci eli oldukça artıracak. Şu an tam doğru zaman. Bu ay ve mayısa doğru artış sürecek. Okulların kapanması da etkili olacak. Artacak olan fiyatlar öncesi tam doğru zaman.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Hareketlilik başladı fiyatlar artacak

Yaza kadar yüzde 12 ila yüzde 20 oranında artış bekliyoruz. Çünkü dünya markaları çip krizinden sonra otomobil çıkaramayacaklarını açıkladı. Otomobilde ciddi bir yükseliş bekliyoruz" dedi.

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