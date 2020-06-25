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İkinci dalga riski bulunan ülkeler hesaplandı! Türkiye listede mi?

Oxford Üniversitesi koronavirüs tedbirlerinin hafifletilmesi ile vaka sayılarındaki artış arasındaki ilişkiyi inceledi.

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İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ile The Guardian gazetesi, ortak bir çalışma yürüterek koronavirüs salgınında tedbirlerin hafifletilmesiyle ikinci dalga riski arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmada, bugüne dek 25 binin üzerinde vaka bildiren 45 ülkenin son dönemde tedbirleri hafifletme oranı ile vaka sayılarındaki artış hızı analiz edildi.

Tedbirlerin hafifletildiği 10 ülkede ikinci dalga riski bulunduğu saptanırken Türkiye, tedbirleri hafifleten ama artış hızının azaldığı ülkeler arasında yer aldı.

10 ülkede ikinci dalga riski var
Araştırmada, vakaların artış hızının yeniden yükselmekte olduğu ve ikinci dalga riski altında bulunan ülkeler şöyle sıralandı: Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya, Suudi Arabistan.

The Guardian gazetesi, bu ülkelerin hepsinde son dönemde tedbirlerin hafifletildiğini ve hükümetlerin artık çok daha rahat bir politika izlediğine dikkat çekti. ABD'nin nisan ayından bu yana en yüksek vaka artışlarına sahne olduğu, iki Avrupa ülkesi olan Almanya ve İsviçre'de ise virüsün bulaşma katsayısını temsil eden R değerinin bu hafta yeniden 1'in üzerine yükseldiği belirtildi.

Türkiye hangi kategoride?
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülke tedbirlerin daha az bir oranda hafifletildiği veya Belarus gibi zaten çok sıkı tedbirler almamış olan, son dönemdeyse vaka artış hızı ciddi oranda yükselmeyen ülkeler olarak sınıflandı. Bu kategoride şu ülkeler yer alıyor: Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, İtalya, İspanya, Sİngapur, Hollanda.

Araştırmada, sokağa çıkma tedbirlerinin sürmesine rağmen vakaların artmaya devam ettiği ülkeler şöyle verildi: Dominik Cumhuriyeti, Şili, Hindistan, Güney Afrika, Portekiz, Brezilya, Mısır.

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