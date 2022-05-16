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İkinci bebekleri doğdu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal kızlarına bakın ne isim verdi

İkinci bebekleri doğdu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal kızlarına bakın ne isim verdi

Sinem Kobal ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan İmirzalıoğlu, bebek sevinci yaşadı.

İkinci bebekleri doğdu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal kızlarına bakın ne isim verdi

Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. 

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İkinci bebekleri doğdu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal kızlarına bakın ne isim verdi

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli bir haber daha geldi.

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İkinci bebekleri doğdu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal kızlarına bakın ne isim verdi

Kobal ve İmirzalıoğlu, ikinci bebeklerini bu sabah kucaklarına aldı.

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İkinci bebekleri doğdu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal kızlarına bakın ne isim verdi

 Ünlü oyuncu ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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