İkinci bebekleri doğdu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal kızlarına bakın ne isim verdi
Sinem Kobal ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan İmirzalıoğlu, bebek sevinci yaşadı.
Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.
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Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli bir haber daha geldi.
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Kobal ve İmirzalıoğlu, ikinci bebeklerini bu sabah kucaklarına aldı.
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Ünlü oyuncu ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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