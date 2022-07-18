İkinci bebeğini bekleyen Seda Bakan halk plajında görüntülendi
Ali Eren ile evli olan ünlü oyuncu Seda Bakan Bodrum halk plajında ailesi ile deniz keyfi sürdü.
Sıcakların bastırması sonrası imkanı olan herkes kendini denizlere ve havuzları atıyor. Özellikle Çeşme, Bodrum gibi turistik mekanlarda ise ünlüler birer birer boy gösteriyor.
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İkinci kez anne olmayı bekleyen Seda Bakan, güzelliğiyle yine dikkatleri üzerine çekti.
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Kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, önceki gün ailesiyle Ortakent'teki halk plajında görüntülendi.
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Bakan, önce kızı Leyla ile kumda oyun oynadı. Ardından da Leyla, uçak şeklindeki şişme bebek botuna bindi.
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