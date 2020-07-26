İkinci Ayasofya Camisi de ibadete açılıyor! Trabzonda restorasyon bitti

28 Temmuz Salı günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı törenle Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi Yeni yüzü ile açılacak. 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarına koronavirüsün engel olması neticesinde 2 yıllık aranın ardından tarihi cami, hem ziyarete hem de ibadete açılacak. Öte yandan tarihi cami 2013 yılında 49 yıl aradan sonra müze yerine cami olarak ibadete açılmıştı.