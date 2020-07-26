İkinci Ayasofya Camisi de ibadete açılıyor! Trabzonda restorasyon bitti
TRABZON’da bulunan Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışması tamamlandı. Tarihi yapı İstanbul’un Fethi’nden 8 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet Han tarafından kiliseden camiye dönüştürülmüş, 7 yıl önce de müze yerine cami olarak kullanılmaya başlamıştı.
28 Temmuz Salı günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı törenle Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi Yeni yüzü ile açılacak. 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarına koronavirüsün engel olması neticesinde 2 yıllık aranın ardından tarihi cami, hem ziyarete hem de ibadete açılacak. Öte yandan tarihi cami 2013 yılında 49 yıl aradan sonra müze yerine cami olarak ibadete açılmıştı.
Burayı da Fatih, kiliseden camiye dönüştürmüştü
İstanbul’un Fethi’nden 8 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1461 yılında Trabzon’un fethi ile birlikte kiliseden camiye dönüştürülen Ayasofya-i Sağir Camii 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesi’nin işbirliği ile restore çalışmalarının ardından 1964 yılından sonra müze olarak hizmet vermeye başladı.
2013' de ilk namazın kılınmasıyla ibadete açılmıştı
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Sağir’in müze olarak değil de cami olarak hizmet vermesi için açılan dava 2012 yılında sonuçlanarak, freskleri asma tavan ve perdelerle kapatılan Ayasofya, 28 Haziran 2013 tarihinde uzun yıllardan sonra ilk kez namazın kılınmasıyla ibadete açıldı.
5 Temmuz 2013 tarihinde ilk cuma namazının kılınmasıyla resmen ibadete açılan Ayasofya-i Sağir Camii’nde 1962 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 56 yıl sonra 2018 yılında tarihi yapı ve bahçesinde restorasyon çalışması başlatıldı. Restore çalışmaları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya’nın freskleri için uygun bir çözüm üreterek en az müdahale mantığıyla hat levhaları ve tablolar koyarak fresklerinin kapatılmasını sağladı.