İki yeni bakanlık kuruldu! İşte yeni bakanlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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ANKARA'da beklenen kabine revizyonu başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı. Yeni kabinede Zehra Zümrüt Selçuk yer almazken yeni kurulan bakanlıklara da atama yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeniden ayrıldı. Kararname sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık atandı. Yanık, AK PARTİ İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği yapmış son AK Parti kongresinde de MYK üyeliğine getirilmişti.

Vedat Bilgin bakan oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde dikkat çeken bir diğer atama da Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Yeni kurulan bakanlığa Prof. Dr. Vedat Bilgin atandı.

Kabinede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini yürüten Zehra Zümrüt Selçuk ise yeni karar sonrası kabinede yer almadı.

Ruhsar Pekcan görevden alındı

Bu arada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi, yerine Mehmet Muş atandı.

Vedat Bilgin kimdir?

22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Gülpaşa'dır.

Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.

York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı. Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmaları bulunmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Derya Yanık kimdir?

1972 yılında Kadirli'de doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır.

İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer aldı. Çeşitli basın-yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmaları yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.

AK PARTİ İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK PARTİ Grup Sözcülüğü görevlerini ifa etmiştir.

Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde olan Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin yanı sıra pek çok başkaca dernek ve vakıfta üye, yönetim kurulu üyesi ve istişare kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.