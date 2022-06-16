İki şehrimizi davalık eden acı biber! Gaziantep mi Kahramanmaraş mı?

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası, Türk Patent ve Marka Kurumunca 'İslahiye biberi' coğrafi işaretiyle tescillenen biber nedeniyle davalık oldu.

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TÜRK Patent ve Marka Kurumu kuzeyde Gaziantep Nurdağı ve Amanos dağları ile güneyde Gaziantep İslahiye'den Suriye sınırına kadar olan bölgede yetişen, tazeyken yeşil, olgunlaştığında bayrak kırmızısı renginde ve orta derecede acı olan bibere Gaziantep Ticaret Borsasının başvurusu üzerine 'İslahiye biberi' coğrafi işareti verdi.

Ancak kurumun isot, acı pul biber ve acı toz biber de üretilen biberi 5 Ocak 2022'de 'İslahiye biberi' olarak tescillemesi Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Gaziantep Ticaret Borsasını yargı önünde karşı karşıya getirdi. Bu biberin 'Maraş biberi' olduğunu savunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, 'İslahiye biberi' coğrafi işaretinin iptali talebiyle dava açtı. Davanın ön inceleme duruşması Ankara 5. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince görüldü.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının avukatlarından Muharrem Doba, dava konusu biberin 'Maraş biberi' olduğunu iddia etti. Maraş biberinin yetiştiği 5 il bulunduğunu anlatan Doba, "Hepsinin biberinin ufak farklılıkları bulunabilir. Hepsi için başvurulursa marka patentin anlamı kalmaz" dedi.

Gaziantep Ticaret Borsası ile Türk Patent ve Marka Kurumunun avukatları ise davanın reddini istedi. Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.