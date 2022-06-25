İki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansı şoke etti! Görenlerin tüyleri ürperdi!
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansı şoke etti. Aynı olay daha önce de Hakkari'de yaşanmış ve sürü halindeki yılanlar köy halkını korkutmuştu. İşte yılanlar hakkında şaşkına çeviren bilgiler...
Siverek ilçesine bağlı Kaynak Mahallesi'nde evinin bahçesine çıkan Medine İdikut, yaklaşık 2 metre uzunluğunda iki yılan fark etti. İdikut hemen telefonuna sarıldı.
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İdikut, iki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Yılanların dansı dakikalarca sürdü ve iki yılan gözden kayboldu.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de geçtiğimiz aylarda yılanlar sürüler halinde ortaya çıkmış ve köy halkını korkutmuştu.
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