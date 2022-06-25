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İki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansı şoke etti! Görenlerin tüyleri ürperdi!

İki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansı şoke etti! Görenlerin tüyleri ürperdi!

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansı şoke etti. Aynı olay daha önce de Hakkari'de yaşanmış ve sürü halindeki yılanlar köy halkını korkutmuştu. İşte yılanlar hakkında şaşkına çeviren bilgiler...

İki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansı şoke etti! Görenlerin tüyleri ürperdi!

Siverek ilçesine bağlı Kaynak Mahallesi'nde evinin bahçesine çıkan Medine İdikut, yaklaşık 2 metre uzunluğunda iki yılan fark etti.  İdikut hemen telefonuna sarıldı.

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İki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansı şoke etti! Görenlerin tüyleri ürperdi!

İdikut, iki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

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İki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansı şoke etti! Görenlerin tüyleri ürperdi!

Yılanların dansı dakikalarca sürdü ve iki yılan gözden kayboldu.

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İki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansı şoke etti! Görenlerin tüyleri ürperdi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de geçtiğimiz aylarda yılanlar sürüler halinde ortaya çıkmış ve köy halkını korkutmuştu.

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