GÜNCEL

İki lise öğrencisi derede şakalaşırken ölüme böyle gitti

Bingöl'de derede hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin son anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, bugün merkez Bahçelievler ile Karşıyaka Mahallesinin kesiştiği bölgede Aşağı Çarşı mevkiinde bulunan Çapakçur Deresi'ndeki köprü altında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca dere kenarında arkadaşları ile oynamaya başladı. Şakalaşan arkadaşlar dengelerini kaybedip suya düştü. Sudan çıkamayan iki kızı fark eden arkadaşları yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada akıntıya kapılan kızların cansız bedenleri bulundu. Dereye giren itfaiye ekipleri halatlar yardımı ile 2 kızın cansız bedenini çıkardı. Ardından ambulansa alınan Yılmaz ve Barca'nın cansız bedeni Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KIZLARIN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öteyandan kızların dere kenarında oynarken son anladığına ait görüntü de ortaya çıktı.

Görüntüde kızlar şakalaşırken bir birini suya yatırıyor, bu sırada ikisi de Sudan çıkamıyor.Diğer arkadaşları ise çığlık atarak yardım istiyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Varank'tan "6 endüstri bölgesi" müjdesi
Mustafa Varank'tan "6 endüstri bölgesi" müjdesi
Fenerbahçe'ye Diego Reyes piyangosu
Fenerbahçe'ye Diego Reyes piyangosu
Tunceli'de PKK'ya ağır darbe! İkisi üst düzey 6 terörist öldürüldü
Tunceli'de PKK'ya ağır darbe! İkisi üst düzey 6 terörist öldürüldü
Melih Gökçek'ten "Küsen seçmen" açıklaması: İş bitti
Melih Gökçek'ten "Küsen seçmen" açıklaması: İş bitti
Yeni parti kuracak deniliyordu Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hakkında bomba kulis
Yeni parti kuracak deniliyordu Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hakkında bomba kulis
Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oluyor
Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oluyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tembelliği için yaptığı sosyal medyayı salladı
Tembelliği için yaptığı sosyal medyayı salladı
Binali Yıldırım: "Oy çalanlardan hesap soracak mısınız?"
Binali Yıldırım: "Oy çalanlardan hesap soracak mısınız?"
Cuma mesajları resimli yeni 2019 cuma tebrik sözleri
Cuma mesajları resimli yeni 2019 cuma tebrik sözleri
Araç kuyumcuya böyle daldı
Araç kuyumcuya böyle daldı
Tek Yürek 14. bölüm fragmanı
Tek Yürek 14. bölüm fragmanı
10 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller bir il listeye girdi!
10 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller bir il listeye girdi!
Leke 5. bölüm fragmanı
Leke 5. bölüm fragmanı
Avlu 42. bölüm ön izleme
Avlu 42. bölüm ön izleme