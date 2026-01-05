İki kız kardeşin sır ölümü! Evlerinde korkunç halde bulundular
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kız kardeş, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Ekipler, bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Süheyla Ö. (44) ile kız kardeşi Sümeyye A'dan (41) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kapıyı açan ekipler, evde 2 kardeşi silahla vurulmuş halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Özel bir ekip oluşturuldu
İl Emniyet Müdürlüğü, olayın aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ilk belirlemelere göre kimliği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.