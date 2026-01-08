BIST 11.965
DOLAR 43,05
EURO 50,38
ALTIN 6.136,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İki kız kardeş ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

İki kız kardeş ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriyeli 2 kız kardeşin evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Abone ol

 Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Abira'nın (41) evlerinde 5 Ocak'ta silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce cinayetin aydınlatılması için oluşturulan özel ekip tarafından kimliği tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheli M.B'nin (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve ölen Sümeyye Abira'nın dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hava şartları etkiledi! Palamut bolluğu yaşanıyor...
Hava şartları etkiledi! Palamut bolluğu yaşanıyor...
Turkcell Süper Kupa 2025 finali öncesinde ortak basın toplantısı yapılacak
Turkcell Süper Kupa 2025 finali öncesinde ortak basın toplantısı yapılacak
İYİ Parti 4. olağan kurultayına hazırlanıyor
İYİ Parti 4. olağan kurultayına hazırlanıyor
Türkiye Finans'tan Gürgençler'de Apple alışverişlerine finansman çözümü
Türkiye Finans'tan Gürgençler'de Apple alışverişlerine finansman çözümü
Ülker LSEG değerlendirmesinde üçüncü kez dünya birincisi oldu
Ülker LSEG değerlendirmesinde üçüncü kez dünya birincisi oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1,9 milyon liralık "vahşi çöp depolama" cezası
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1,9 milyon liralık "vahşi çöp depolama" cezası
Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemelerine zam
Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemelerine zam
Venezuela Dışişleri Bakanı, ABD'nin askeri müdahale sürecinde Çin'i ülkesine desteği için takdir etti
Venezuela Dışişleri Bakanı, ABD'nin askeri müdahale sürecinde Çin'i ülkesine desteği için takdir etti
Geçen yıl 13 milyondan fazla altın basıldı! En çok basılan altın...
Geçen yıl 13 milyondan fazla altın basıldı! En çok basılan altın...
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 27 kişiye gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 27 kişiye gözaltı
Sivas'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var