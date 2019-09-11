İki kız kardeş eşlerini terk edip sırra kadem bastı! Bıraktıkları not ilginç

KÜTAHYA Yenidoğan Mahallesi'nde oturan, evli kardeşler Ayşen Daşgın (22) ile Reyhan Keçiş (18), pazar günü, evlerini terk etti. 4 yıllık evli Ayşen Daşgın eşine bıraktığı notta şunları yazdı:

-"Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar"