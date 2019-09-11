İki kız kardeş eşlerini terk edip sırra kadem bastı! Bıraktıkları not ilginç
KÜTAHYA'da 4 yıllık evli Ayşen Daşgın ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş eve bir not bırakıp sırra kadem bastılar.
KÜTAHYA Yenidoğan Mahallesi'nde oturan, evli kardeşler Ayşen Daşgın (22) ile Reyhan Keçiş (18), pazar günü, evlerini terk etti. 4 yıllık evli Ayşen Daşgın eşine bıraktığı notta şunları yazdı:
-"Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar"
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Ayşen'in 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş ise eşine "Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum" yazılı not bıraktı.
Evlerinden çıkan kardeşler sırra kadem bastı.
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Durumu fark eden iki kız kardeşin ailesi ve eşleri çevrede yaptığı aramalarda sonuca ulaşamayınca İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.
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İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 2 kardeşin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
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