İki kez omurilik sıvısı alındı! Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Zeynep Abdullah ilk kez anlattı

Masumlar Apartmanı'nda İnci Özdemir Derenoglu karakteriyle seyirciyle buluşan 31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah sağlık durumuyla ilgili hayranlarına açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu son dönemin popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse’taki bir sohbet odasında hayranlarına her şeyi anlattı.