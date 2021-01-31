'İki kez omurilik sıvısı alındı' deyip Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah anlattı
Masumlar Apartmanı'nın sevilen oyuncusu Farah Zeynep Abdullah MS hastalığı ile ilgili ilk kez konuştu.
Masumlar Apartmanı'nda İnci Özdemir Derenoglu karakteriyle seyirciyle buluşan 31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah sağlık durumuyla ilgili hayranlarına açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu son dönemin popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse’taki bir sohbet odasında hayranlarına her şeyi anlattı.
Farah Zeynep, MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söyledi.
Hayranlarına bilgi veren Farah Zeynep "Boyun fıtığımın dışında tiroidimde de sıkıntı var. Kontroller sırasında doktorlar MS’ten şüphelendi... " dedi.
Hastalığın araştırıldığını anlatan Farah Zeynep "Hatta MS hastalığını araştırmak için benden, iki kez omurilik sıvısı alındı." diye konuştu.