İki kent için bu geceye dikkat! Bahar beklerken soğuk ve yağış kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü milyonların beklediği bahar müjdesini yine veremedi. Vatandaşlar sıcak ve güneşli hava tahminini beklerken yağış ve soğuk kapıya dayandı. İşte il il beklenen sıcaklıklar...
Milyonların beklediği bahar güneşi yerini dondurucu soğuk ve sert yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Mart ayının son haftasını kapsayan kritik hava durumu haritasını yayımladı.
Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, batıdan giriş yapan yeni bir alçak basınç sistemiyle yerini sert bir soğumaya bırakıyor.
BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR: SICAKLIKLAR ANİDEN ÇAKILACAK!
Hafta sonuna doğru etkisini artıracak olan bu sistem, termometrelerde 6 ila 10 derecelik ani düşüşlere neden olacak. Özellikle Marmara ve Ege bölgesinde bahar havasına aldanan vatandaşlar için uzmanlar uyarıda bulundu: "Ceketlerinizi sakın kaldırmayın!"
O BÖLGELERDE KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ: MGM UYARDI!
Batıda yağmur beklenirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri için tablo oldukça ciddi. Haritalarda yer alan "Karla Karışık Yağmur" ve "Yoğun Kar" ikonları, kışın henüz veda etmediğini kanıtlıyor. Özellikle dik yamaçlarda biriken kar kütleleri için çığ riski en üst seviyeye çıkarıldı. Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Hakkari, Şırnak, Van hattı) gece saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşanabilir.