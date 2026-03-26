İki kent için bu geceye dikkat! Bahar beklerken soğuk ve yağış kapıda

O BÖLGELERDE KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ: MGM UYARDI!

Batıda yağmur beklenirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri için tablo oldukça ciddi. Haritalarda yer alan "Karla Karışık Yağmur" ve "Yoğun Kar" ikonları, kışın henüz veda etmediğini kanıtlıyor. Özellikle dik yamaçlarda biriken kar kütleleri için çığ riski en üst seviyeye çıkarıldı. Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Hakkari, Şırnak, Van hattı) gece saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşanabilir.