HABER /  DÜNYA

İki kavun daire fiyatına satıldı

İki kavun daire fiyatına satıldı

Japonya'da gerçekleştirilen bir müzayedede iki kavun 280 bin liralık rekor fiyata alıcı buldu. 

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde gerçekleştirilen müzayedede, iki adet kavun rekor fiyata satıldı. Cuma günü Sapporo şehrindeki toptan satış pazarında açık artırmaya çıkan toplam bin adet Yubari marka kavundan ikisi, 5 milyon Yen'e (yaklaşık 280 bin lira) alıcı buldu.

Rekor fiyata ulaşmak için tekliflerin hızla yükseldiği açık artırmada, içecek üreticisi Pokka Sapporo rekor teklifi veren taraf oldu. Açık artırmayı kazanan firmanın başkanı Yoshihiro Iwata, kavunların yetiştiği yer olan Yubari şehri ekonomisine katkı sağlamak için yüksek fiyata kavunları satın aldığını söyledi.

Rekor fiyata alıcı bulan kavunların, cumartesiden çarşambaya kadar Sapporo şehrinde sergileneceği öğrenildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu ve Yıldırım canlı yayında tartışacak mı? Altaylı'dan kritik iddialar
İmamoğlu ve Yıldırım canlı yayında tartışacak mı? Altaylı'dan kritik iddialar
Üzeri kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk Erdoğan'a seslendi
Üzeri kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk Erdoğan'a seslendi
Karagül'den gündemi sarsacak iddia: Türkiye'ye müdahale söz konusu
Karagül'den gündemi sarsacak iddia: Türkiye'ye müdahale söz konusu
Terminator: Dark Fate fragmanı yayınlandı James Cameron yine döktürmüş
Terminator: Dark Fate fragmanı yayınlandı James Cameron yine döktürmüş
Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'ye kötü haber
Ford'ın Digit isimli akıllı robotu görücüde
Ford'ın Digit isimli akıllı robotu görücüde
ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor kaptan Diego ile sözleşme uzattı
Antalyaspor kaptan Diego ile sözleşme uzattı
Uzmanlar sigarayı bırakmak için en doğru zamanı açıkladı
Uzmanlar sigarayı bırakmak için en doğru zamanı açıkladı
Hz. Ömer'in cuma günü okuduğu dilek duası okunuşu
Hz. Ömer'in cuma günü okuduğu dilek duası okunuşu
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
Ali Koç balıkçıda buluştu transferi anında bitirdi
Ali Koç balıkçıda buluştu transferi anında bitirdi
Cuma mesajları resimli cuma kutlama sözleri 2019
Cuma mesajları resimli cuma kutlama sözleri 2019
Emre'den sonra Fener'e ikinci Başakşehirli
Emre'den sonra Fener'e ikinci Başakşehirli
Mars'a isim yollamak NASA 2020 bileti nasıl alınır?
Mars'a isim yollamak NASA 2020 bileti nasıl alınır?
Yorumlar