'İki karım var ikisini de seviyorum' dedi genç kadınlarla çıktı Yılmaz Vural'ın eşleri kimdir kaç kez evlendi

"İki eşim var, ikisini de seviyorum" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan, evli ve 3 çocuk babası Yılmaz Vural, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Birlikte program yaptığı Dilek Yurttaş ve gizemli bir kadınla görüntülenen Vural, arabadaki genç kadınlara jest yaptı. Bu görüntülerin ardından Yılmaz Vural'ın eşleri merak konusu oldu? Yılmaz Vural kaç kez evlendi ve eşlerinin ismi ne? İşte yanıtı...