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İki kardeş topladıkları hurdalardan Hakkari'de araç yaptı! Görenler şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı
İki kardeş topladıkları hurdalardan Hakkari'de araç yaptı! Görenler şaştı kaldı

HAKKARİ'de iki kardeşin topladıkları hurdalarla yaptıkları elektrikli araç görenleri şaşırttı.

İki kardeş topladıkları hurdalardan Hakkari'de araç yaptı! Görenler şaştı kaldı

İpekyolu Caddesi üzerinde demir doğrama işi yapan Yılmaz kardeşler, herkesin çöp diye attığı malzemeleri hayal ettikleri elektrikli araç için iş yerlerinde biriktirdi. İki kardeş, hurda parçalarla 4 ay içerisinde elektrikli araçlarını yaptı. 

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İki kardeş topladıkları hurdalardan Hakkari'de araç yaptı! Görenler şaştı kaldı

Yaptıkları aracı trafiğe çıkartan kardeşler, araçlarının çok iyi çalıştığını ve artık işe kendi araçlarıyla gidip geldiklerini belirtti.

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İki kardeş topladıkları hurdalardan Hakkari'de araç yaptı! Görenler şaştı kaldı

Aracın ileri ve geri ile yön alma kabiliyetinin son derece iyi olduğunu ifade eden kardeşler, saatte 35 kilometre hız yapan araçlarının vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü belirtti. 

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İki kardeş topladıkları hurdalardan Hakkari'de araç yaptı! Görenler şaştı kaldı

Her gittiği işe araba tutup 50-60 TL verdiğini söyleyen Yusuf Yılmaz, “Bu yaptığım araç kesinlikle hayalimdi. Etrafta topladığım hurda malzemelerle yaptım." dedi. 

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