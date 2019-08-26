İki ilde şehit cenazeleri vardı şehit eşini asker selamıyla uğurladı
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuşlar Üzeyir Aslan ile Yunus Şahin memleketleri Osmaniye ve Yozgat'ta son yolculuklarına uğurlandı.
'Pençe-3' harekatında teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan için Düziçi ilçesindeki İrfanlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, şehidin babası Mehmet (54), annesi Sultan (56), eşi Seher Aslan (27), akrabaları, yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından camiye getirildiği anda duygusal anlar yaşandı. Şehidin annesi Sultan ile eşi Seher, asker selamıyla tabutu karşıladı. Şehidin eşi Seher Aslan (27) ile annesi Sultan Aslan (56), Türk bayrağına sarılı tabuta asker selamı verdi.
Dimdik ayaktayım: Acılı baba Mehmet Aslan, ağlamayacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız izin verirse ben de gideceğim. Arkada yeğenlerim var intikamını alacaklar. Kahraman gibi savaştı benim oğlum, onları yedi. Benim arkamda Türkiye Cumhuriyeti var, onların arkasında ne var? Sandalyeye de oturmayacağım, dimdik ayaktayım" dedi.
Şehidin gözü yaşlı annesi Sultan Aslan ise "Benim kuzum ölmedi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Benim kuzum Düziçili. Anam oturuyor demesin diye ayaktayım" diye ağıt yaktı.