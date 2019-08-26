İki ilde şehit cenazeleri vardı şehit eşini asker selamıyla uğurladı

Dimdik ayaktayım: Acılı baba Mehmet Aslan, ağlamayacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız izin verirse ben de gideceğim. Arkada yeğenlerim var intikamını alacaklar. Kahraman gibi savaştı benim oğlum, onları yedi. Benim arkamda Türkiye Cumhuriyeti var, onların arkasında ne var? Sandalyeye de oturmayacağım, dimdik ayaktayım" dedi.