İki holdinge kayyum atandı, mal varlıklarına el konuldu

'Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet' ve 'kara para aklama' suçlarına ilişkin haklarında soruşturma yürütülen Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu. İlaveten iki holdinge TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre; haklarında 'Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet' ve 'kara para aklama' suçlarına ilişkin soruşturma yürütülen Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla iki holdinge Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/293366 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama eylemleri incelenmektedir.

Dosya kapsamında; mali tabloları manipüle eden, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol eden, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştiren, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalışan, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir görüntü oluşturmaya uğraşan ve tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarsan, bu yöntemlerle elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştiren örgütün faaliyetlerine özgülenmiş olan malen sorumlu Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketinin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 04.11.2025 tarih ve 2025/11423 değişik iş sayılı kararıyla el konulmuştur.

Soruşturmanın salahiyeti adına mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımıncının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/11425 değişik iş sayılı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır.

Kapsamlı soruşturma, gizliliğe riayet edilerek çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıktan 16 Eylül'de yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

