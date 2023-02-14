İki büyük deprem dağları birleştirdi! Yol ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı
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Depremlerden büyük yara alan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sarsıntılarda 2 büyük dağ kopan dev kaya parçaları ve heyelanlarla adeta birleşti. Dağlardan kopan parçalar aradan geçen karayolunu da ulaşıma kapattı.
İslahiye ilçesi İdilli Mahallesi'ne giden bölgede bulunan sıra dağlar depremlerden en çok etkilenen yerler oldu.
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Aralarında 100 metreden fazla boşluk bulunan ve arasından karayolu ile İdilli deresinin geçtiği dağlardan kopan insan boyundaki kaya parçaları ve kayan topraklar iki dağı adeta birleştirdi. Dev yarıkların da oluştuğu yol tamamen ulaşıma kapandı.
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