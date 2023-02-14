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İki büyük deprem dağları birleştirdi! Yol ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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İki büyük deprem dağları birleştirdi! Yol ulaşıma kapandı

Depremlerden büyük yara alan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sarsıntılarda 2 büyük dağ kopan dev kaya parçaları ve heyelanlarla adeta birleşti. Dağlardan kopan parçalar aradan geçen karayolunu da ulaşıma kapattı.

İki büyük deprem dağları birleştirdi! Yol ulaşıma kapandı

İslahiye ilçesi İdilli Mahallesi'ne giden bölgede bulunan sıra dağlar depremlerden en çok etkilenen yerler oldu.

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İki büyük deprem dağları birleştirdi! Yol ulaşıma kapandı

Aralarında 100 metreden fazla boşluk bulunan ve arasından karayolu ile İdilli deresinin geçtiği dağlardan kopan insan boyundaki kaya parçaları ve kayan topraklar iki dağı adeta birleştirdi. Dev yarıkların da oluştuğu yol tamamen ulaşıma kapandı.

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İki büyük deprem dağları birleştirdi! Yol ulaşıma kapandı
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İki büyük deprem dağları birleştirdi! Yol ulaşıma kapandı
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