İki başrol oyuncusu diziden ayrılıyor Yasak Elma'da çıldırtan karar

Peki 27 Mayıs'ta sezon finali yapacak olan dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 44. bölümünde neler oldu? Ender, Şahika’yla yıllar sonra karşılaşmanın şaşkınlığını yaşar ve bundan hiç hoşlanmazken, bir taraftan da Yıldız’dan tamamen kurtulmak için kusursuz bir plan yapar.