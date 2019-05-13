İki başrol oyuncusu diziden ayrılıyor Yasak Elma'da çıldırtan karar
Geçtiğimiz günlerde iki güzel oyuncuyu kadrosuna katan Yasak Elma dizisi, iki başrol oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı.
Fox TV'nin her Pazartesi ekranlara gelen Yasak Elma dizisinde izleyiciyi isyan ettiren bir karar alındı. Yapım ekibi, dizinin en beğenilen 2 başrol oyuncusuyla hikayelerinin bittiği gerekçesiyle yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılıklar, dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak 46. bölümünde meydana gelecek.
Yasak Elma'da Zeynep ve Alihan karakterine hayat veren Sevda Erginci ve Onur Tuna, önümüzdeki hafta rollerine veda ediyor. Ayrıca diziye yeni katılan Nesrin Cavadzade ve Ege Kökenli'nin, ikiliyi unutturması planlanıyor.
Peki 27 Mayıs'ta sezon finali yapacak olan dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 44. bölümünde neler oldu? Ender, Şahika’yla yıllar sonra karşılaşmanın şaşkınlığını yaşar ve bundan hiç hoşlanmazken, bir taraftan da Yıldız’dan tamamen kurtulmak için kusursuz bir plan yapar.
Kimsenin hesaba katmadığı şey ise Şahika’nın gelişidir ve bu bütün dengeleri alt üst edecektir.