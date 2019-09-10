İki ayağı da kesilmiş minik manken tarihe geçti
Bebekken yaşadığı hastalık yüzünden iki ayağı da kesilen 9 yaşındaki İngiliz kız Daisy-May Demetre, resmi olarak New York Moda Haftasında podyuma çıkan iki ayağı kesik ilk kişi olarak tarihe geçti.
Lulu et Gigi markası için podyuma çıkan ve bu ay içinde Paris Moda Haftası etkinliğinde Eyfel kulesinin üzerinde podyuma çıkacak olan Daisy-Nay'in babası Alex, kızının gerçekten muhteşem olduğunu ve her zaman kendisi ile gurur duyduğunu belirtti.
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Ünlü tasarımcı keşfetti
Kamış kemiğindeki sorundan dolayı ayakları kesilen Daisy, 8 yaşındayken Londra'da katıldığı Londra Çocuk Moda haftası etkinliğinde podyuma çıkmıştı.
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New York Moda haftasına davet
Podyumda kendisini keşfeden Lulu et Gigi markasının tasarımcısı Eni Hegedus-Buiron tarafından New York Moda haftasına davet edildi.
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İşte minik modelden dikkat çeken kareler...
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