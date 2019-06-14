İki ay önce anne olmuştu! Fahriye Evcen'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı!
İki ay önce anne ve baba olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan, Evcen'i uykusuz bırakınca güzel oyuncu sosyal medyadan 'Uyanık kalmaya çalışıyorum' paylaşımında bulundu.
2017 Yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, iki ay önce bebekleri Karan'ı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Ünlü çift bebekleri Karan'ın fotoğrafını hala sosyal medyada takipçileriyle paylaşmasa da Evcen doğum sonrası paylaşımlarına devam ediyor.
2 ay önce anne olan ünlü oyuncu Fahiye Evcen, "Uyanık kalmaya çalışıyorum" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Evcen'in yüzündeki değişim ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Evcen'e bazı takipçileri ''O eski halinden eser yok şimdi'' dese de birçok takipçisi güzelliğine övgüler yağdırdı.
Öte yandan, eskiden reklam anlaşmaları konusunda daha seçici olan Fahriye Evcen, bu sıralar sıkça sosyal medya hesabından reklam anlaşmaları gerçekleştiriyor.