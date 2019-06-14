İki ay önce anne olmuştu! Fahriye Evcen'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı!

2017 Yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, iki ay önce bebekleri Karan'ı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Ünlü çift bebekleri Karan'ın fotoğrafını hala sosyal medyada takipçileriyle paylaşmasa da Evcen doğum sonrası paylaşımlarına devam ediyor.