İki aile arasındaki kavga faciayla bitti: i4 ölü, 1 yaralı

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralananlar İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu ile Hüseyin'in eşi Merve Gideroğlu hayatını kaybetti, anneleri Gülşen Gideroğlu ise ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Mehmet ve Hüseyin'in amcaları Kadir Gideroğlu da olay yerinde hayatını kaybetti. Buradan alınan cenazeler, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.