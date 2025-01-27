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İkbal ve Ayşenur'u katleden Semih Çelik dosyası kapandı

İkbal ve Ayşenur'u katleden Semih Çelik dosyası kapandı

İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli genç kadınları katleden ve surlardan atlayarak yaşamına son veren Semih Çelik hakkında dosya kapandı.

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İstanbul'da 4 Ekim Cuma günü, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil adlı 19 yaşındaki iki kadını vahşice katleden Semih Çelik hakkındaki dosya kapandı. Soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan ve Fatih'te Semih Çelik, 4 Ekim'de Ayşenur Halil (19) ile İkbal Uzuner'i (19) öldürüp Edirnekapı'da surlardan atlayarak hayatına son vermişti. Olay Türkiye'de büyük bir infial oluşturmuştu.

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