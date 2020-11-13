İkbal Gürpınar taburcu anına dair fotoğraf paylaştı sevenlerine teşekkür etti

Gürpınar, 'Şükürler olsun an itibariyle taburcu oldum' diyerek şu sözlere yer verdi: Taburcu' kelimesi, savaşta yaralanıp, tedavisi biter bitmez taburuna dönecek hastalar için kullanılırmış. Rabbim hayırlarda, güzel işlerde yarışacağımız cepheler nasip etsin. A'dan Z'ye üzerimde emeği olan tüm sağlık çalışanlarına, temizlik görevlilerine ve yemekhane personeline sonsuz teşekkürler."