İkbal Gürpınar taburcu anına dair fotoğraf paylaştı sevenlerine teşekkür etti
Koronavirüse karşı zorlu mücadele veren İkbal Gürpınar, yoğun bakım tedavisi ardından taburcu oldu. Ünlü sunucu sevenlerine ve sağlık çalışanlarına paylaşımıyla teşekkür etti.
Ünlü sunucu İkbal Gürpınar, koronavirüse yakalanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sunucunun haberini ilk olarak oğlu annesinin sosyal medya hesabından duyurmuştu. Koronavirüsün kendisine yaşattığı acıları anlatan Gürpınar geçtiğimiz günlerde annesini kaybetmenin verdiği acıyı sevenleriyle paylaşmıştı.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan 51 yaşındaki İkbal Gürpınar, duygularını sosyal medya hesabından paylaşımıyla ifade etti.
Gürpınar, 'Şükürler olsun an itibariyle taburcu oldum' diyerek şu sözlere yer verdi: Taburcu' kelimesi, savaşta yaralanıp, tedavisi biter bitmez taburuna dönecek hastalar için kullanılırmış. Rabbim hayırlarda, güzel işlerde yarışacağımız cepheler nasip etsin. A'dan Z'ye üzerimde emeği olan tüm sağlık çalışanlarına, temizlik görevlilerine ve yemekhane personeline sonsuz teşekkürler."
Gürpınar, açıklamalarında sevenlerini de unutmadı. Gürpınar, dünyanın dörtbir yanından dua gönderen 'kıymetli gönül dostlarına' da teşekkürü borç bildi.