İkbal Gürpınar koronavirüse yakalanmıştı oğlu son sağlık durumunu anlattı
Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar, yoğun bakımda tedavi görüyor. Son sağlık durumunu ie oğlu Alper, sevenleriyle paylaştı.
Kanal 7 ve TRT ekranlarında uzun yıllar program yapan 51 yaşındaki ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kötü haberi oğlu, yaptığı paylaşımla duyurmuştu:
''Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar, corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz.Sizlerin duaları vesilesiyle annemin iyileşeceğine inanıyoruz.Durumu iyiye gidiyor çok şükür.Dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz.''
Ünlü sunucu 3 gün önce sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşmıştı: "En sonunda ben de koronaya yakalandım. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış. Başım, kaslarım, eklemlerim ağrıdıkça, 'babam nasıl dayandı bu acılara' dedim."
"Nereden ve nasıl kaptım hiç bilmiyorum. Umuma açık tuvaletlerden mi, başka yerden mi? Ellerimi sık sık yıkamam ve maske kullanmama rağmen her şey olacağına varıyor demek ki. Ölümden korkmuyorum. En Sevgili'ye, Yaradanımıza kavuşmadır ölüm."