İkbal Gürpınar koronavirüse yakalanmıştı oğlu son sağlık durumunu anlattı

"Nereden ve nasıl kaptım hiç bilmiyorum. Umuma açık tuvaletlerden mi, başka yerden mi? Ellerimi sık sık yıkamam ve maske kullanmama rağmen her şey olacağına varıyor demek ki. Ölümden korkmuyorum. En Sevgili'ye, Yaradanımıza kavuşmadır ölüm."