II. Murat'tan kalma bu mekanda 600 yıldır yemek pişiyor
Bursa'da bugün restoran olarak hizmet veren 600 yıllık Darüzziyafe binasında hala yemek pişip yeniyor.
Bursa'nın Muradiye semtinde bulunan 600 yıllık Darüzziyafe binası, dönemin padişahı Sultan II. Murat tarafından fakirlere yemek çıkması için yaptırıldı.
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Ayakta kalmayı başaran tarihi imarathane, bugün restoran olarak hizmet veriyor. Geçmişten günümüze ulaşmayı başarmış binada 600 yıl önce gıdaların saklandığı küpler de sergileniyor.
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Şu an restoran olarak işletilen tarihi binaya gelen ziyaretçiler, Osmanlı yemeklerinin tadına bakıyor.
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Bu yapı 1422 ile 1426 yılları arasında Osmanlı Sultanı II. Murat tarafından yaptırılmış. II. Murat, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası.
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