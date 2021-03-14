İhracatçılığı bırakıp köyüne döndü gönüllü rehber oldu! İbradı'nın 350 yıllık düğmeli evleri büyülüyor
İSTANBUL'da yıllarca çelik sektöründe ihracat yapan 67 yaşındaki Zeki Cengiz, şehir hayatından sıkılınca 16 sene önce Antalya'daki köyüne dönerek atalarından miras 350 yıllık yöresel "düğmeli eve" yerleşti. Şimdilerde ise hiçbir ücret almadan turizm rehberliği yapıyor.
İstanbul'un şehir hayatından sıkılarak 16 yıl önce Antalya'daki köyüne dönen 67 yaşındaki emekli iş insanı Zeki Cengiz, turistler için gönüllü rehber oldu. Doğduğu İstanbul'da ağabeyleriyle 40 yıl önce çelik sektörüne giren Cengiz, kurdukları şirketin ihracat yapan büyük bir firmaya dönüşmesiyle çevresinde saygın bir iş insanı oldu. Çeyrek asır işinin başında duran Cengiz, 16 yıl önce işinin stresi ve büyükşehrin yoğunluğundan sıkılarak Anadolu'da sakin bir köye yerleşme hayali kurdu.
Bu dönemde vefat eden bir akrabasının defini için memleketi Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'ne gelen Cengiz, eşinden ayrıldıktan sonra burada yalnız yaşamaya karar verdi. 200 nüfuslu köyüne geldiğinde, yöreye özgü mimarisi nedeniyle "düğmeli ev" olarak bilinen, atalarından miras 350 yıllık tarihi yapının tadilatını yaptıran Cengiz, stresten uzak mutlu bir hayata adım attı. Uzun saçları, sakalı, vazgeçemediği fötr şapkası ve kendine özgü tarzıyla benimsendiği köyünde kısa sürede sevilen Cengiz, 16 yıldır yaşadığı bölgenin tanıtımı için turizm elçisi gibi çalışıyor.
Turistler "dağların kaplanı" diye tanıyor
Yayla turizmi için köye gelen turistlere gönüllü rehberlik yapan Cengiz, kendi arsasına da elektrik ve su tesisatı kurarak çadır ve karavan ile kamp yapmak için gelenlerin ücretsiz konaklama yapmalarını sağlıyor. Dağ yürüyüşüne rehberlik ettiği sırada yaşına rağmen yorulmaması dolayısıyla turistlerin "dağların kaplanı" lakabını taktığını belirten Cengiz, mahalleye gelenlerin de kendisini böyle tanıdığını söylüyor.
Cengiz, büyükşehir yasasıyla mahalle haline gelen köyüne yerleşmenin huzurunu yaşadığını söyledi. Dedesinin de yaşadığı evin içerisindeki ocaklıkta 50 yıl sonra yanan ateşin kendisine büyük mutluluk yaşattığını dile getiren Cengiz, organik bir hayat sürdüğünü anlattı.