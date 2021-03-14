İhracatçılığı bırakıp köyüne döndü gönüllü rehber oldu! İbradı'nın 350 yıllık düğmeli evleri büyülüyor

Turistler "dağların kaplanı" diye tanıyor

Yayla turizmi için köye gelen turistlere gönüllü rehberlik yapan Cengiz, kendi arsasına da elektrik ve su tesisatı kurarak çadır ve karavan ile kamp yapmak için gelenlerin ücretsiz konaklama yapmalarını sağlıyor. Dağ yürüyüşüne rehberlik ettiği sırada yaşına rağmen yorulmaması dolayısıyla turistlerin "dağların kaplanı" lakabını taktığını belirten Cengiz, mahalleye gelenlerin de kendisini böyle tanıdığını söylüyor.