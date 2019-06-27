İhraç edilen ve seçimlerde yıkılan 'Rockçı İmam' mahkemeden de darbeyi yedi
İzinsiz ve paralı konser verdiği için imamlık görevinden ihraç edilen Rockçı Ahmet Muhsin Tüzer, belediye başkanlığı seçimlerinden de istediğini alamayınca imamlığa geri dönmek için mahkemeye başvurmuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu'nca meslekten ihracına karar verildikten sonra Kaş Belediye başkan adayı olan eski imam Ahmet Muhsin Tüzer, sonuçlar istediği gibi olmayınca tekrar imamlığa dönmek istedi. Ancak, Tüzer'in mesleğe dönmek için açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi. Davanın peşini bırakmayacağını söyleyen Tüzer, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Bu yanlış karar bir yerden dönecek" dedi.
İlgi odağı olmuştu: 2013 yılında Kramp Grubu'nun gitaristi Doğan Sakin ile 'FiRock' adlı müzik grubunu kurarak, rock ve tasavvuf müziğini birleştiren Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş'ta verdiği ilk konseriyle ulusal ve uluslararası basının ilgi odağı oldu.
New York'ta albüm çıkardı: 2013 yılında ilk single parçası 'Mevla'ya Gel'i tamamlayarak müzikseverlere sunan Tüzer, daha sonra İstanbul, Antalya, Kaş ve Finike'de konserler verdi. Yurt dışında iki kez ABD'de, bir kez de Portekiz'de üç gün üst üste konserler veren Tüzer, ilk uluslararası albümünü New York'ta bir müzik şirketi aracılığıyla çıkardı.
Geçtiğimiz yıl ihraç edildi: İmamlık görevinden alınarak Balıkesir'e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak Tüzer, bu kez de hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018 tarihinde meslekten ihraç edildi.