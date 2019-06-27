İhraç edilen ve seçimlerde yıkılan 'Rockçı İmam' mahkemeden de darbeyi yedi

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu'nca meslekten ihracına karar verildikten sonra Kaş Belediye başkan adayı olan eski imam Ahmet Muhsin Tüzer, sonuçlar istediği gibi olmayınca tekrar imamlığa dönmek istedi. Ancak, Tüzer'in mesleğe dönmek için açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi. Davanın peşini bırakmayacağını söyleyen Tüzer, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Bu yanlış karar bir yerden dönecek" dedi.