GÜNCEL

İHD İzmir yöneticisi Ali Aydın öldürüldü

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, İzmir’in Çiğli ilçesinde sabah saatlerinde yürüyüş yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Eşbaşkanı Avukat Ali Aydın, İzmir’in Çiğli ilçesinde sabah saatlerinde yürüyüş yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Başına aldığı ağır darbeler nedeniyle yaşamını yitiren Aydın’ın cenazesinin, inceleme yapılmak üzere Buca Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü bildirildi.

İHD: İZMİR BAROSU TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTE
Konuyla ilgili İHD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çok üzgünüz...

Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız Avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir.

Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir.
Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz..."

Olaya ilişkin savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çiğli ilçesinde 14 Ocak 2026 günü sabah saatlerinde Evka-2 bölgesinde dağlık alanda bir erkek şahsa ait cansız beden bulunmuştur.

Olayın maktulünün A.A. (1957 doğumlu – emekli öğretmen, serbest avukat) olduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin M.D.E. (1996 doğumlu) olduğu tespit edilmiş ve şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanmıştır.

Şüpheli şahsın, olayla ilgili yapılan ilk görüşmede suçu işlediğini kabul ettiği, olayın uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştiğini beyan ettiği öğrenilmiştir.

Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir.”

